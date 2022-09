Filho de Khloé Kardashian e Tristan Thompson faz estreia em 'The Kardashians'

A CEO da Good American compartilhou a primeira imagem de seu filho recém-nascido com a estrela da NBA, na estreia da segunda temporada de The Kardashians, do Hulu, nesta quinta-feira, 22 de setembro. No final do episódio emocionante, Khloé vai ao hospital e surge no quarto onde a barriga de aluguel deu à luz a seu filho com Tristan.

"Estou muito grata", disse Khloé em um confessionário. "É um presente tão bonito que podemos ter."

Veja a imagem no vídeo acima!

No dia 5 de agosto, um representante de Khloé confirmou ao E! News que ela e Tristan deram as boas-vindas ao segundo bebê por meio de uma barriga de aluguel.

Uma fonte disse exclusivamente ao E! News que a estrela de The Kardashians estava "emocionada" com a mais recente adição à sua família, acrescentando que foi "um sonho que se tornou realidade" tanto para Khloé quanto para sua filha de 4 anos, True Thompson.

"Elas estão todas realmente em êxtase em dar as boas-vindas a um novo bebê", compartilhou a fonte em 8 de agosto.

E Khloé está animada para ver True começar seu novo trabalho como irmã mais velha. "Ela adora vê-la e vê-la neste novo papel", explicou a fonte. "Ela está no céu com tudo isso e se sente tão abençoada por poder dar um irmão à True".