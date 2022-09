As frases mais explosivas de Shakira contra Piqué em sua entrevista

"Acho que todo mundo tem os próprios processos ou os próprios mecanismos para processar luto, estresse ou ansiedade. Todos passamos por coisas na vida. Mas no meu caso, acho que escrever música é como ir a um psiquiatra, só que mais barato [risos]. Isso só me ajuda a processar minhas emoções e entendê-las. E me ajuda a me curar", disse a colombiana.