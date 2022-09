Brad Pitt lança marca de skincare

Na verdade, o astro de 58 anos não é o único fundador da marca. Ele se juntou com a família Perrin, donos da vinícola Château Beaucastel, e revelou que os produtos são feitos na França.

Inclusive, as uvas infundidas nos produtos da Le Domaine são do Chateau Miraval, a vinícola que o astro comprou com sua ex Angelina Jolie em 2012.