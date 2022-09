Chrishell Stause critica resposta de Adam Levine às alegações de traição

mage Press Agency/NurPhoto/Shutterstock

"Não entendo por que continuamos a culpar as mulheres pelos erros dos homens, especialmente quando você está falando de mulheres de 20 e poucos anos lidando com homens em posições de poder que têm o dobro de sua idade", disse ela em resposta ao TikTok de Sara. "Além disso, se você é a pessoa em um relacionamento, você é o único obrigado a ser leal, então culpar a outra mulher é ruim e é literalmente projetado para manter as mulheres separadas".

No dia 19 de setembro, Sumner, de 23 anos, compartilhou alegações sobre seu caso com Adam, de 43 anos. Embora a influenciadora tenha dito que nunca quis apresentar sua história, ela decidiu se manifestar depois de enviar "imprudentemente" capturas de tela para amigos que ela achava que poderia confiar. De acordo com Sumner, um deles tentou vender sua história para um tablóide.

"Essencialmente, eu estava tendo um caso com um homem casado com uma modelo da Victoria's Secret", disse ela. "Na época, eu era jovem, ingênua e, francamente, me sinto explorada. Eu não estava na cena como estou agora, então definitivamente fui facilmente manipulada."