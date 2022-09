Khloé Kardashian se emociona ao falar sobre 2º filho em meio ao escândalo de Tristan

Quase dois meses depois que a fundadora da Good American deu as boas-vindas a um filho com o ex Tristan Thompson por meio de uma barriga de aluguel, os fãs estão começando a ver a jornada da dupla com o segundo bebê em The Kardashians. No entanto, como mostrado em trailer lançado nessa terça-feira, 20 de setembro, o caminho não foi fácil, especialmente devido ao momento.

"Há algo sobre o qual estou pronta para falar", disse Khloé no vídeo do Hulu. "Tristan e eu vamos ter outro bebê."

"E era para ser um momento realmente emocionante", acrescentou a estrela- que também é mãe de True Thompson, de 4 anos - enquanto lutava contra as lágrimas, "é apenas uma experiência diferente".

Embora Khloé não entre em detalhes no teaser, a notícia de seu segundo bebê com o jogador da NBA surgiu apenas alguns meses após ser confirmado que ele teve um filho com outra mulher.

E, como a mãe de Koko, Kris Jenner, observou na prévia de The Kardashians, tem sido difícil ver Khloé "sofrendo".