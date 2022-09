Adam Levine e Behati Prinsloo surgem em público em meio a acusações de traição

Em fotos publicadas pelo Daily Mail, a dupla - que é pai das filhas Dusty Rose, de 5 anos, e Gio Grace, de 4 anos, e estão esperando seu terceiro bebê juntos - foram vistos sorrindo.

Para a ocasião, o cantor de "She Will Be Loved" usou uma camiseta estampada vermelha, short preto e tênis bege, enquanto Behati optou por uma camiseta branca. Os dois complementaram os looks casuais com óculos de sol e correntes de ouro.

A saída surge em meio a alegações da influenciadora Sumner Stroh que afirma ter tido caso de um ano com Adam, que é casado com Behati desde 2014. O cantor negou ter um caso, embora tenha admitido usar "mau julgamento ao falar com qualquer pessoa além da minha esposa em qualquer tipo de forma de flerte" e disse que "cruzou a linha durante um período lamentável da minha vida".