Sumner Stroh posta mensagem enigmática após Adam Levine negar traição

Sumner alegou que depois que ela parou de falar com o ex-treinador do The Voice, ele "voltou à minha vida" enviando-lhe um DM no dia 1º de junho. Na suposta mensagem, Adam escreveu: "OK, pergunta séria. Vou ter outro bebê e se for [um] menino, eu realmente quero chamá-lo de Sumner. Você está bem com isso? Estou falando sério".

Embora Sumner tenha dito que nunca quis apresentar as alegações, ela disse que foi forçada a ir a público depois de descobrir que um de seus amigos tentou vender as capturas de tela de suas mensagens com Adam para um tablóide.