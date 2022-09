Harry Styles e Olivia Wilde são vistos em after party de 'Não Se Preocupe Querida'

De fato, apesar de qualquer especulação sobre o status do relacionamento, a dupla participou do after party da première de Não Se Preocupe Querida, em 19 de setembro. Em foto obtida pelo E! News, Olivia pode ser vista com um vestido Saint Laurent de mangas compridas, e Harry com um conjunto azul da Gucci, enquanto entravam no hotel Bowery.

Confira o clique no vídeo acima!

No início da noite, o casal se juntou aos colegas de elenco, Gemma Chan, Nick Kroll e Sydney Chandler para uma sessão de perguntas e respostas sobre o projeto, enquanto a protagonista do filme, Florence Pugh—que, junto com Olivia, levantou rumores de briga—e Chris Pine não compareceram.

No início deste mês, Não Se Preocupe Querida teve sua estreia mundial aguardada no Festival Internacional de Cinema de Veneza. Durante a coletiva de imprensa do filme em 5 de setembro, um repórter perguntou à Olivia sobre a especulação online em meio à ausência de Florence.