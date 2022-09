Selena Gomez aparece em lágrimas no primeiro trailer de seu documentário

Selena Gomez está abrindo o coração para os fãs!

A cantora, que estava deslumbrante no Emmy 2022, mostrou uma prévia de como é sua vida pessoal no trailer do documentário para a Apple TV+, My Mind and Me. No teaser de 30 segundos, é possível ver uma série de cenas que mostram Gomez chorando na cama, abraçando amigos e viajando o mundo.