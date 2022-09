A lista de indicados ao Grammy Latino 2022

Liderando os indicados está Bad Bunny concorrendo em 10 categorias, incluindo Álbum do Ano e Gravação do Ano. Edgar Barrera segue logo atrás com nove indicações, e Rauw Alejandro possui oito. Christina Aguilera e Rosalía também estão entre os principais indicados, conquistando sete indicações cada.

A cerimônia do Grammy Latino 2022 acontecerá no dia 17 de novembro, na Michelob ULTRA Arena, no Mandalay Bay Resort and Casino, em Las Vegas.