Luísa Sonza volta a falar sobre processo de racismo e revela que pretende fazer acordo

Para quem não sabe o que está rolando, a advogada Isabel Macedo de Jesus abriu uma ação de danos morais de R$ 10 mil contra Luísa e a Pousada Zé Maria em 2019, segundo o site Splash, do UOL. De acordo com os documentos, Isabel foi curtir umas férias em Fernando de Noronha e resolveu assistir um show da cantora em um festival gastronômico que aconteceu na pousada. No entanto, após a apresentação ela teve uma péssima interação com Luísa, que ordenou que ela "trouxesse um copo d'água".