Adam Levine quebra silêncio após ser acusado de trair Behati Prinsloo

"Muito está sendo dito sobre mim agora e eu quero esclarecer as coisas. Eu usei o mau julgamento ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha esposa em QUALQUER tipo de forma de flerte. Eu não tive um caso, no entanto, cruzei a linha durante um período lamentável da minha vida", escreveu Levine, que está esperando seu terceiro filho com a esposa Behati Prinsloo, em um comunicado postado em seu Instagram Story, nesta terça-feira, 20 de setembro. "Em certas instâncias se tornou inapropriado; Eu abordei isso e tomei medidas proativas para remediar isso com minha família."

"Minha esposa e minha família são tudo o que me importa neste mundo", continuou ele. "Ser tão ingênuo e estúpido o suficiente para arriscar a única coisa que realmente importa para mim foi o maior erro que eu poderia cometer. Eu nunca vou fazer isso de novo. Eu assumo total responsabilidade. Nós vamos superar isso. E vamos superar juntos."

O artista de "Sugar", de 43 anos, ganhou as manchetes no dia 19 de setembro quando uma influenciadora compartilhou alegações sobre o suposto affair no TikTok. "Essencialmente, eu estava tendo um caso com um homem casado com uma modelo da Victoria's Secret", começou Stroh. "Na época, eu era jovem, ingênua e, francamente, me sinto explorada. Eu não estava na cena como estou agora, então definitivamente fui facilmente manipulada."