Gigi Hadid celebra 2 anos da filha Khai e marca Zayn Malik em foto

E parece que aconteceu uma reunião de família na celebração, já que ela marcou o pai de Khai e seu ex Zayn Malik na foto.

A supermodelo, de 27 anos, e o ex-integrante do One Direction, de 29 anos – que estavam juntos desde o final de 2015 – deram as boas-vindas à primeira filha juntos em setembro de 2020.

Enquanto os dois terminaram o relacionamento em 2021, os dois continuam comprometidos na criação da herdeira. No Dia dos Pais deste ano, Gigi compartilhou uma foto rara em seu Instagram Stories da dupla pai e filha. Apesar de seus rostos não serem mostrados, Zayn - que a top docemente chama de "baba da Khai" - é visto sentado no chão e colorindo com a criança.