Grimes surge com rosto enfaixado após mostrar interesse em ter orelhas de elfo

Um mês depois de manifestar interesse em transformar suas orelhas no que ela descreveu como "orelhas de elfo", a cantora canadense (que se chama Claire Elise Boucher) compartilhou uma foto pós-operatória no Twitter, no último sábado, 17 de setembro.

No clique, Grimes é vista usando bandagens em torno de seu couro cabeludo, orelhas e mandíbula com a legenda enigmática: "Eu fiz uma loucura!"

E o que seria essa loucura? Bom, os fãs tiveram uma noção. "Espero que ela as tenha feito, eu ficaria tão animado!" uma pessoa escreveu, com outra acrescentando: "VOCÊ FEZ AS ORELHAS???"

Parece que só o tempo dirá. Afinal, quando a cantora de 34 anos voltou ao Twitter, ela deu uma atualização sobre seu tão esperado álbum, BOOK 1, que ela revelou ter terminado enquanto se recuperava do procedimento.

"O álbum está pronto, estamos mixando", ela twittou. "Meu amigo e eu aperfeiçoamos a última música na clínica de cirurgia plástica porque eles não me deixaram sair e estávamos rindo que este era o momento mais hollywoodiano de todos os tempos."

Veja o clique no vídeo acima!