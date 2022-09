Claudia Raia anuncia gravidez do terceiro filho aos 55 anos

A família de Claudia Raia está crescendo!

A atriz de 55 anos usou as redes sociais nesta segunda-feira, 19, para revelar que está grávida de seu primeiro filho com o marido Jarbas Homem de Mello, de 53. Claudia já e mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 19, fruto do casamento com o ator Edson Celulari, de 64.