Deborah Secco abre o jogo sobre bissexualidade: "Eu sou livre, gosto de pessoas"

"Assim a gente caminha, errando e acertando. É preciso se olhar com mais leveza. Quando uma pessoa pública expõe seus erros, isso a humaniza, tira a necessidade de se mostrar sempre perfeita para o outro. Há quem diga: ‘Tudo bem, mas não precisa ficar falando'. Sou muito transparente com o que vivi. Não me dói, já me perdoei."