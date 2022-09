Rainha Elizabeth II é sepultada na capela de St. George no Castelo de Windsor

A monarca britânica, cuja vida foi celebrada horas antes em um funeral na Abadia de Westminster, nesta segunda-feira, 19 de setembro, foi sepultada em um funeral privado no Castelo de Windsor. Seu caixão foi baixado no Cofre Real da Capela de St. George, enquanto o Reitor de Windsor rezava um Salmo e a Comenda.

Também durante o serviço, o arcebispo de Canterbury compartilhou uma bênção e o hino nacional foi cantado no final, de acordo com o site da realeza.

Rainha Elizabeth morreu no dia 8 de setembro aos 96 anos, poucas horas depois que o Palácio de Buckingham divulgou que os médicos estavam "preocupados" com o estado de sua saúde.

O local de descanso final da rainha é na capela memorial do rei George VI na Capela de St. George, onde seu pai, rei George VI, sua mãe, rainha Elizabeth, a rainha-mãe, e as cinzas de sua irmã, princesa Margaret, estão enterrados.

Além disso, o caixão do marido de rainha Elizabeth, príncipe Philip - que morreu em abril de 2021 aos 99 anos - foi transferido do Royal Vault no Castelo de Windsor e reunido com o caixão de sua esposa na capela do memorial do rei George VI, com os dois agora enterrados juntos.