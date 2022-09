Por que Príncipe Harry não usou uniforme militar no funeral da Rainha Elizabeth II

Chegou a hora de dizer o último adeus para a Rainha Elizabeth II.

Durante o funeral da falecida monarca, que está acontecendo nesta segunda-feira, 19, Príncipe Harry se uniu com a família - incluindo o irmão, Príncipe William, e o pai, Rei Charles III - enquanto eles escoltam o caixão de sua avó em uma procissão, usando seus respectivos uniformes e medalhas militares. Porém, Harry não estava com a vestimenta. Saiba o motivo para isso no vídeo acima!