Kate Middleton revela que Príncipe Louis está lutando para entender morte da Rainha

"Eles estão na escola, sendo bem cuidados", Kate pode ser vista dizendo em um vídeo no Twitter. "Eles estão em uma rotina e estão felizes. Eles estão com novos amigos."

William refletiu as palavras de sua esposa, afirmando em outro vídeo que seus filhos estavam "se adaptando", acrescentando: "Estamos tentando manter tudo constante e tranquilo para eles".

Embora Louis não compreenda totalmente a importância da morte da rainha, ele sabe como confortar sua família. Kate compartilhou anteriormente: "Louis disse que pelo menos a vovó está com o bisavô agora".

No dia do falecimento da rainha, todas as três crianças estavam em seu primeiro dia oficial na Lambrook School em Berkshire, na Inglaterra, depois de participar de uma sessão para novos alunos no dia anterior.

Sua Majestade será sepultada na Capela de St. George, no Castelo de Windsor, após seu funeral em 19 de setembro, o mesmo local de descanso de seu marido, príncipe Phillip, sua irmã princesa Margaret, e os pais, rei George VI e rainha Elizabeth, a rainha-mãe.