Penelopy Jean causa tumulto em show de Lady Gaga nos EUA após ser confundida com a cantora

A nossa estrela, que apresenta o programa Drag Me As a Queen, foi assistir ao último show da turnê da cantora The Chromatica Ball em Miami, EUA, que aconteceu nesse sábado, 17, e acabou sendo confundida com ela após o fim do espetáculo, causando um tumulto no local e fazendo até com que os seguranças fossem acionados. Sentiu o poder?