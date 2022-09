Como trajes de Kate Middleton e Meghan Markle prestaram tributo à Rainha Elizabeth II

Para o funeral da falecida monarca, nesta segunda-feira, em 19 de setembro, a princesa de Gales e a duquesa de Sussex usaram joias oferecidas pela Rainha. Kate usou brincos de pérolas e uma gargantilha de quatro fios de pérolas e diamantes, esta última que ela usou em muitas ocasiões ao longo dos anos.

Kate usou o colar de valor inestimável pela primeira vez em 2017, durante as comemorações do 70º aniversário da rainha e de príncipe Philip, e posteriormente no funeral de príncipe Philip em 2021.

As pérolas da gargantilha teriam sido oferecidas à rainha pelo governo japonês na década de 1970. A falecida monarca usou o colar várias vezes ao longo de sua vida, inclusive na festa de 70 anos da primeira-ministra Margaret Thatcher, em 1995.

Já os brincos foram um presente de casamento para a rainha Elizabeth do Hakim do Bahrein. Notavelmente, princesa Diana também usou o colar e os brincos em vários eventos estaduais, inclusive em uma visita de Estado à rainha Beatrix da Holanda, em 1982.

