Kourtney Kardashian revela que 3ª temporada de The Kardashians já está sendo filmada

Kourtney Kardashian confirmou isso em bate-papo exclusivo com Erin Lim Rhodes, do E! News, durante a estreia da boohoo by Kourtney Kardashian Barker, na New York Fashion Week, em 13 de setembro. Na verdade, ela revelou que as câmeras estavam rodando no grande evento de moda, observando: "Eu tenho filmado a terceira temporada aqui. Estamos filmando a terceira temporada agora."

No entanto, teremos que esperar um pouco antes de conferir as imagens no Hulu, já que a segunda temporada de The Kardashians estreia em pouco menos de uma semana.

O que exatamente podemos esperar desta próxima edição da mais recente série documental da família? De acordo com Kourtney, teremos muitas informações sobre seu luxuoso casamento italiano com Travis Barker.

"Travis e eu vamos a Milão para fazer os ajustes do nosso casamento", disse ela ao E! News. "Então essa é uma aventura muito boa que trazemos a vocês."

Apesar disso, pode não ser possível ver o casamento em si, como esclareceu a fundadora da Poosh, "é tudo o que acontece até ele".