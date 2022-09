Príncipe Harry ganha permissão para usar uniforme militar em vigília para Rainha

Isso inclui os oito netos de Sua Majestade – Príncipe William, Príncipe Harry, Princesa Eugenie, Princesa Beatrice, Zara Tindall, Peter Phillips, Lady Louise Windsor e James, Visconde Severn – que ficarão de vigília ao lado de seu caixão, no Westminster Hall, na noite de 17 de setembro, confirma o E! News.

William ficará na cabeceira do caixão enquanto Harry ficará ao pé, e é o pedido de seu pai, rei Carlos III, que o príncipes de Gales e o duque de Sussex estejam uniformizados para a vigília de 15 minutos, de acordo com informações do E! News. Embora a oferta de usar seu uniforme neste fim de semana tenha sido estendida a Harry, o duque não compartilhou publicamente sua resposta.

Como membro não trabalhador da família real, Harry – que anunciou em 2020 que ele e Meghan Markle estavam se afastando de suas posições como membros da realeza sênior – não foi autorizado a usar seu uniforme militar nos eventos cerimoniais durante o período de luto à rainha. No entanto, Harry – que serviu no exército britânico por 10 anos e realizou duas missões operacionais no Afeganistão – usou suas medalhas militares enquanto caminhava na procissão do caixão da rainha do Palácio de Buckingham para o Westminster Hall, no dia 14 de setembro.