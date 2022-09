Grávida, Blake Lively revela "importante" mensagem que espera passar para filhos

Um Simples Pedido

Ao promover o seu filme de 2018, Um Pequeno Favor, Blake teve que lidar com o marido pedindo spoilers do que acontece com a personagem dela, que desaparece no longa. "Você pode me contar. Somos casados. Você já me dirigiu para o hospital enquanto estava dando à luz", escreveu ele no Twitter. "O que aconteceu com Emily?".

Como resposta, Blake tuitou: "Querido, de todos os segredos que eu guardo de você, essa deveria ser a MENOR de suas preocupações... acredite".