Príncipe Harry e Meghan Markle recebem caixão da Rainha em Londres

Nesta terça-feira, 13 de setembro, o caixão da falecida monarca chegou ao Palácio de Buckingham, vindo da Catedral de St. Giles, em Edimburgo, na Escócia. Após uma expedição real e transferência do carro funerário para um avião, o caixão foi recebido em Londres por príncipe Harry e Meghan Markle.

Princesa Anne, que acompanhou o caixão da Escócia até Londres, partilhou um comunicado dos momentos finais que passou com a mãe, a rainha.

"Tive a sorte de compartilhar as últimas 24 horas de vida da minha querida mãe", escreveu ela em uma declaração em 13 de setembro. "Foi uma honra e um privilégio acompanhá-la em suas jornadas finais".

Multidões se reuniram do lado de fora do Palácio para prestar suas últimas homenagens a Sua Majestade antes que ela chegue ao seu lugar de descanso final na Capela de St. George, no Castelo de Windsor.

O caixão da rainha passará a noite no Palácio de Buckingham antes de seguir para as Casas do Parlamento, onde ficará em estado até o funeral no dia 19 de setembro.