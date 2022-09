Khloé Kardashian rebate hater que perguntou quando ela passa tempo com os filhos

O bate-papo de Khloé com a Elle foi sua primeira entrevista desde que deu as boas-vindas ao segundo filho com o jogador de basquete, de quem ela se separou ano passado.

No entanto, as notícias recentes do bebê não significam que Tristan e Khloé estão juntos novamente. Logo após os dois expandirem sua família, uma fonte próxima a ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians disse ao E! News no início de agosto de que ela e a estrela da NBA "não se falaram fora sobre questões de co-parentalidade".