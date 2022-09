Gisele Bündchen gostaria que Tom Brady "estivesse mais presente" em meio ao retorno à NFL

"Nos últimos dois meses, percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas", escreveu Tom em um post no Instagram em 13 de março. "Esse momento chegará. Mas não é agora. Eu amo meus companheiros de equipe e amo minha família que me apoia. Sem eles, nada disso é possível".

Em meio às notícias de seu retorno, surgiram relatos de que Gisele e Tom - que se casaram em 2009 - estão com problemas conjugais. O E! News entrou em contato com representantes do modelo e do atleta para comentar. Gisele e Tom não falaram publicamente sobre essas reportagens.