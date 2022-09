Atores de 'Kenan & Kel' se reúnem no Emmy 2022

Porém, ele fez a internet ir à loucura quando se reuniu de surpresa com Kel Mitchell. Para quem não lembra, os dois são famosos por terem estrelado o programa infantil dos anos 90 Kenan & Kel, que era transmitido pela Nickelodeon, além do filme A Guerra do Hambúrguer e da série All That. No momento em que tudo aconteceu, os dois se abraçaram e pularam de alegria.