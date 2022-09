Pete Davidson faz aparição surpresa no Emmy 2022

Pete fez uma aparição não anunciada na premiação, nessa segunda-feira, em 12 de setembro, para entregar o prêmio de Melhor Série de Comédia a Ted Lasso.

Esse foi o primeiro grande evento de Pete desde que ele se separou de Kim Kardashian em 5 de agosto.

Ted Lasso ganhou como Melhor Série de Comédia pelo segundo ano consecutivo, superando Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, Hacks, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders In the Building e What We Do In the Shadows.

Confira aqui todos os vencedores da cerimônia.

Antes de abrir o envelope, Pete deu um alô para o apresentador do Emmy e e seu ex-colega do SNL, Kenan Thompson, dizendo: "O cara esteve na zona pelos últimos 30 anos, fazendo a gente rir, nada mais que isso. Ele é um tesouro absoluto e tenho a honra de chamá-lo de amigo."

Pete então brincou: "Isso é como o SNL porque Kenan está fazendo todo o trabalho e estou me recusando a dizer o que os escritores querem".

Foi uma grande noite para Pete, que também comemorou a sexta vitória consecutiva do Saturday Night Live como Melhor série de esquetes de variedade.

No entanto, será a última oportunidade para Pete se divertir com uma vitória no SNL, já que ele anunciou sua saída da lendária série em maio, juntando-se aos seus colegas Kate McKinnon, Aidy Bryant e Kyle Mooney que deixaram o programa após sua 47ª temporada.