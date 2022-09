Kenan Thompson faz piada com histórico de namoro de Leonardo DiCaprio no Emmy

Kevin Winter/Getty Images

Antes de suas funções de apresentador, Kenan disse que estava focado em tornar a transmissão ocasionalmente abafada e excessivamente longa em um evento agradável.

"Eu sei que é um longo dia e um longo programa", disse ele ao E! News, "mas acho que esse será meu foco principal, então não parece tão difícil. Deve parecer uma celebração".

Para ver todos os looks do tapete vermelho do tapete vermelho no Emmy 2022, veja nossa galeria abaixo!

(E! e NBC são ambos parte da família NBCUniversal.)