Sarah Paulson e Holland Taylor levam seu amor ao tapete vermelho do Emmy 2022

O casal, que está namorando desde 2015, foi visto docemente de mãos dadas ao chegar ao Emmy 2022 no Microsoft Theater, em Los Angeles, em 12 de setembro. Para a ocasião, Sarah brilhou no evento em um conjunto azul marinho combinado com cinto e uma gargantilha. Enquanto isso, Holland optou por um blazer dourado e preto igualmente glamoroso. (Veja todas as chegadas do tapete vermelho aqui.)

"Estou aqui com Holland, minha parceira, a quem eu amo", disse Sarah - que é indicada ao prêmio de Melhor Atriz em Série Limitada ou Antologia ou Filme - à Laverne Cox no Live From E!, no tapete vermelho.

E embora esta não seja a primeira vez da atriz no Emmy, ela está muito animada para se misturar com a multidão repleta de estrelas. "Já vi um monte de gente que conheço e estou animada para dizer a eles o quanto amo o trabalho deles", continuou Sarah. "Nós nunca nos vemos, exceto em eventos como este, então é muito bom pegar as pessoas pelo rosto e dizer: 'Oh meu Deus, seu trabalho!'"