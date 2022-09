Você precisa ver o vestido deslumbrante de Selena Gomez no Emmy 2022

De Only Murders in the Building ao estilo fabuloso de Selena Gomez no Emmy 2022!

A cantora, chegando elegantemente atrasada, entrou no Microsoft Theater em Los Angeles no dia 12 de setembro com um vestido branco deslumbrante que certamente chamaria a atenção. Para completar o look, que contou com as costas abertas, a estrela de 30 anos complementou com um toque de cor: longos brincos de esmeralda.