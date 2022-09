Zendaya traz glamour da clássica Hollywood ao tapete vermelho do Emmy 2022

Voltando à premiação pela primeira vez desde sua histórica vitória no Emmy 2020, a protagonista de Euphoria atraiu todos os olhares no tapete vermelho desta segunda-feira, 12 de setembro, no Microsoft Theater, em Los Angeles.

Ela andou pelo tapete em um deslumbrante vestido Valentino todo preto, com um corpete peplum com um laço (sem mencionar que o vestido tem bolsos!). Para completar, ela combinou o look com joias de diamantes deslumbrantes. (Veja todas as estrelas no tapete vermelho aqui).

Confira o visual de Zendaya no vídeo acima!

Este ano, a estrela de 26 anos acumulou um total de quatro indicações ao Emmy – incluindo seu trabalho como produtora executiva na segunda temporada de Euphoria, da HBO, indicada como Melhor Série Dramática.

Nomeada pela segunda vez como Melhor Atriz em Drama por seu papel como Rue, Zendaya também conseguiu duas indicações como Melhor Música Original e Letra pelas músicas "Elliot's Song" e "I'm Tired", ambas apresentadas na segunda temporada de Euphoria.