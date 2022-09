Elenco de 'Round 6' se reúne no tapete vermelho do Emmy 2022

Após as indicações serem reveladas em julho, os integrantes do elenco da produção comemoraram na web. "É uma honra tremenda ser indicado ao lado desses atores brilhantes", disse Lee ao E! News no dia 12 de julho. "Eu gostaria de dividir esse momento com os fãs de Round 6 pelo mundo, que mostraram amor e apoio sem fim, e com a equipe de Round 6, que trabalharam duro para que tudo isso acontecesse".