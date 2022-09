Elle Fanning explica como 'The Great' inspirou seu look no Emmy 2022

A atriz compartilhou a inspiração por trás de seu visual retrô com Laverne Cox, no Live From E!, nesta segunda-feira, 12 de setembro, revelando que chamou a figurinista Sharon Long e a costureira Catherine Shaw para criar seu look de tapete vermelho. (Veja todos os looks do tapete vermelho aqui e descubra todos os vencedores do Emmy aqui).

"Sempre me inspirei no glamour dos anos 50, especificamente quando os figurinistas desenhavam os vestidos das atrizes", Elle compartilhou enquanto falava com Laverne, no Microsoft Theater, em Los Angeles, na Califórnia. "É tão especial e você pode ver que esses vestidos são feitos com amor."

A indicada ao Emmy continuou: "Uma vez que fui indicada, pensei: 'Não seria incrível se ela desenhasse meu vestido?'"

Sharon e Catherine ficaram mais do que felizes em atender ao pedido de Elle e trabalharam depois do expediente para confeccionar à mão o conjunto rosa e preto. Elle não poderia estar mais feliz com o resultado, acrescentando: "Eu queria prestar homenagem aos criativos da nossa série, porque o mundo criado em The Great, a aparência é tão importante".

Confira o look da atriz no vídeo acima!