Os famosos no tapete vermelho do Emmy Awards 2022

Nesta segunda-feira, 12 de setembro, os maiores atores e atrizes de Hollywood se reuniram para o Emmy Awards 2022, no Microsoft Theater, em Los Angeles.

Apresentado por Kenan Thompson, a premiação ao vivo está programada para homenagear as melhores séries do ano passado em vários gêneros. Succession lidera o grupo na categoria de séries dramáticas com 25 indicações, seguida por Euphoria, da HBO Max, que concorre em 16 categorias. Logo atrás estão as séries de comédia, Ted Lasso, conquistando 20 indicações, e Hacks e Only Murders in the Building logo atrás, concorrendo em 17 categorias.

Embora os discursos de agradecimento e os apresentadores da noite sejam motivos suficientes para os fãs sintonizarem na cerimônia, é impossível não mencionar o tapete vermelho.

Espera-se que suas estrelas favoritas como Kaley Cuoco, Quinta Brunson, Reese Witherspoon e Zendaya surpreendam com seus looks. Afinal, não é toda segunda-feira que você é convidado para uma premiação.