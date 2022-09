Filha de Paul Walker homenageia pai e "melhor amigo" no dia em que ator faria 49 anos

A modelo comemorou o que seria o aniversário de 49 anos do ator de Velozes e Furiosos, com uma doce foto dos dois se abraçando.

"Feliz aniversário para meu melhor amigo e alma gêmea", ela escreveu na legenda do post no Instagram, em 12 de setembro, ao lado de uma foto com novas roupas da Fundação Paul Walker. "Eu te amo para sempre e sinto sua falta todos os dias. Novos designs @paulwalkerfdn foram lançados hoje para celebrar você! Faça o bem, seja bom."

Seguidores inundaram a seção de comentários do post de Meadow, desejando a Paul um feliz aniversário e compartilhando seu amor por ele. Meadow também compartilhou um post do colega de elenco de Paul em Velozes e Furiosos, Jordana Brewster, em seu Instagram Stories. A atriz compartilhou um vídeo com Paul rindo ao lado dela com a legenda: "Encontro isso no meu telefone e sinto que ele ainda está aqui. A risada de Paul. Seu lindo sorriso e espírito".

Ela continuou: "Junte-se a mim para comemorar seu aniversário hoje, homenageando a @paulwalkerfdn. Faça o bem. Seja bom. Link na minha biografia para comprar".