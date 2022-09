Por que Kourtney Kardashian e Travis Barker pausaram jornada de fertilização in vitro

A estrela de The Kardashians, de 43 anos, revelou por que ela e o baterista do blink-182, de 46 anos, estão dando um passo atrás em seu processo de fertilização in vitro.

"Começamos uma jornada de fertilização in vitro, mas eu parei", disse Kourtney ao WSJ Magazine em uma entrevista publicada em 12 de setembro. "Foi demais. Fiz uma pausa para me concentrar apenas em nossa cerimônia e nos casarmos."

Kourtney e Travis – que se casaram na Itália em maio – documentaram os altos e baixos de sua experiência com a fertilização in vitro na última temporada de The Kardashians. Os fãs também viram a fundadora da Poosh e o músico explorarem outras opções e, a certa altura, fazerem uma limpeza ayurvédica do Panchakarma, que Kourtney disse ao WSJ, que não envolve "sexo, cafeína, álcool e açúcar" por cinco dias.

"É para redefinir seu corpo", disse ela. "Você faz tudo isso - e está limpando [as toxinas de] seus tecidos. E então você entra neste spa e faz tratamentos todos os dias por quatro horas. Tudo é muito ritualístico e tem um propósito, e é fascinante. Eu estava fazendo isso principalmente para limpar meu corpo [em preparação] para ter um bebê".