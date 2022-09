Veja a reação de Shakira ao ser questionada sobre Piqué e sua nova namorada

Gerard Piqué e Clara Chia Marti não escondem mais seu amor. E após fazerem sua estreia publicamente, Shakira parecia enviar uma mensagem sutil.

A colombiana foi flagrada, no final de agosto, saindo de sua casa usando um boné escrito "sortuda no amor". Já no final de semana, a audaciosa imprensa espanhola saudou a estrela no aeroporto, depois de supostamente estar em Londres para compromissos de trabalho.