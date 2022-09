Príncipe Harry não usará uniforme militar em eventos cerimoniais após morte da rainha

Como um membro não trabalhador da família real, o duque de Sussex, de 37 anos, não poderá usar as roupas em nenhum dos cinco eventos tradicionais que antecedem o funeral da falecida monarca, incluindo a vigília final que acontecerá no Westminster Hall.

Harry passou 10 anos no Exército, chegando ao posto de Capitão e realizando duas missões no Afeganistão. O duque continua a trabalhar com colegas militares, patrocinando o apoio a mulheres e homens feridos à medida que se ajustam à vida pós-lesão.

Embora Harry - que se afastou dos deveres reais com sua esposa Meghan Markle em 2020 - tenha sido impedido de usar o uniforme militar, seu tio, príncipe Andrew - que também não trabalha na família real - recebeu permissão para usar a roupa, mas apenas na vigília final.