Entenda a polêmica do "destrato" entre Pequena Lo e Ellen Jabour no RiR

"Tô eu aqui numa área reservada, que fui convidada pelos donos, e aí uma pessoa que até então não conhecia, super metida com as duas amigas. Pediram licença pra ela, pra eu chegar perto da grade pra ver o show, ela simplesmente me manda assim: ‘Ela pode ficar ali pro lado? Porque eu tô com essas duas amigas minhas aqui, e a gente quer curtir juntas'. GENTE, JURO, as pessoas em volta ficaram assim (???????) com a falta de noção. O que me deixou bolada, foi que ela ficava cochichando com as amigas, achando ruim como se eu não pudesse tá ali, sai fora, fia, vaza."