Gisele Bündchen envia mensagem de apoio a Tom Brady em meio à rumores de crise

Nesse domingo, 11 de setembro, o sete vezes campeão do Super Bowl jogou sua primeira partida pós-aposentadoria da NFL desde que voltou ao Tampa Bay Buccaneers no início deste ano. E embora a supermodelo não estivesse presente, ficou claro que Bündchen estava focada em torcer pelo marido durante todo o jogo.

A mensagem de Bündchen surge em meio a relatos de que o casal de longa data está enfrentando problemas no casamento desde que Brady decidiu voltar ao futebol no início deste ano. Nem Brady nem Bündchen, nem seus representantes, comentaram publicamente os rumores.

No início de setembro, Brady falou sobre equilibrar trabalho e vida familiar (o astro do futebol é pai de Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9 anos, com sua esposa; e John, de 15 anos, com a ex Bridget Moynahan) em meio ao seu retorno à NFL.

"Quando eu tinha 25 anos, tudo que eu fazia era pensar em futebol. Essa era a minha vida", ele compartilhou durante o episódio de 5 de setembro do podcast Let's Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray. "Era comer, dormir, beber futebol. Era minha profissão, era minha carreira."