Príncipe Harry diz que Castelo de Windsor se tornou "um lugar solitário" sem a rainha

O Duque e a Duquesa de Sussex chegaram no Reino Unido antes da morte da rainha no Castelo Balmoral, local onde ela passava as férias na Escócia, no dia 8 de setembro. Após os médicos dela divulgarem um comunicado preocupante, Harry, William e outros integrantes da família real correram para ficar ao lado da monarca de 96 anos, mas os irmãos não conseguiram chegar na residência a tempo, de acordo com várias fontes.