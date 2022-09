O que acontecerá com Corgis de Rainha Elizabeth II após sua morte

A monarca, que faleceu aos 96 anos, em 8 de setembro, possuía quatro cachorros – dois Welsh corgis Pembroke chamados Muick e Sandy, um dorgi mais velho chamado Candy e uma cocker spaniel chamada Lissy. Os corgis agora vão morar com a pessoa que os presenteou à monarca: seu filho, príncipe Andrew, disse uma fonte próxima ao duque de York à NBC News.

"Os corgis da rainha vão morar com o príncipe Andrew e a duquesa de York em sua casa em Windsor, Royal Lodge", disse a fonte. "Foi Sarah, duquesa de York, que encontrou os filhotes que foram oferecidos à rainha pelo príncipe Andrew."

Sarah vive com Andrew apesar de estar divorciada dele desde 1996 e compartilha com ele as filhas Princesa Beatrice e Princesa Eugenie.

A duquesa "teve uma ligação com a rainha por passear com cães e andar a cavalo e, mesmo após o divórcio, ela continuou sua grande amizade com a rainha, passeando com os cães em Frogmore e conversando", disse a fonte.