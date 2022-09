Kate Middleton compartilha palavras comoventes do príncipe Louis sobre a Rainha Elizabeth

Independentemente disso, sua inesperada demonstração de unidade tocou o coração de muitos enlutados. "Eu me senti tão emocionada e senti que a rainha teria adorado", disse a mãe de Banita, Baljinder Ranow, de acordo com o The Sunday Times. "Só espero que no futuro eles permaneçam assim e que os irmãos se reúnam e as famílias."

A reunião dos casais ocorreu horas depois que William se juntou ao pai dos homens, o rei Charles III, em sua cerimônia de ascensão em Londres e logo depois que o novo príncipe de Gales escreveu sua própria homenagem pessoal à sua "vovó" a rainha, que seguiu a homenagem de mídia social de seu pai e discurso televisionado após sua morte.