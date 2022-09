Saiba como príncipe William apoiou o pai Charles para ser proclamado rei

Após a reunião do Conselho Privado, há a primeira leitura pública da proclamação do novo Soberano da varanda do Palácio de St. James. Leituras adicionais da proclamação também ocorrerão no Royal Exchange na cidade de Londres mais tarde naquele dia, bem como na Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales em 11 de setembro.

De acordo com o comunicado do Palácio, as bandeiras serão hasteadas a pleno mastro desde o momento da primeira leitura pública da proclamação no Palácio de St. James até uma hora após a leitura das proclamações na Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, quando as bandeiras retornará a meio mastro como parte do período de luto pela rainha Elizabeth II.