Zac Efron diz que entrou em depressão após treino intenso para o filme 'Baywatch'

Além de ter enfrentados problemas com saúde mental durante a preparação para Baywatch, Efron também sofreu vários machucados durante os últimos anos, incluindo o rompimento de um ligamento do joelho e um pulso quebrado. Ele também falou sobre como quebrou o seu maxilar após escorregar e bater com o rosto em uma fonte enquanto corria usando meias em casa. O astro disse que desmaiou e acordou com o osso de seu maxilar pendurado em seu rosto.