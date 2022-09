Rei Charles homenageia Rainha Elizabeth em primeiro discurso oficial

Em um discurso pré-gravado transmitido em todo o mundo e on-line nesta sexta-feira, 9 de setembro, o novo monarca britânico elogiou o compromisso da mãe ao longo da vida com o serviço real, prometeu continuar seu trabalho no Reino Unido e nas Nações da Commonwealth e falou sobre seu relacionamento pessoal com ela.

"Para minha querida mamãe, à medida que você começa sua última grande jornada para se juntar ao meu querido e falecido papai, quero simplesmente dizer isto: Obrigado", disse Charles. "Obrigado por seu amor e devoção à nossa família e à família de nações que você serviu tão diligentemente todos esses anos. Que 'voos de anjos cantem para o seu descanso'."

Aos 73 anos, o mais velho dos quatro filhos da rainha, tornou-se rei após seu falecimento aos 96 anos no dia 8 de setembro em sua casa, no Castelo de Balmoral, na Escócia.