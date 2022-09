Kylie Jenner revela por que ainda não mudou legalmente o nome do filho

Mostrando a barriguinha

Para comemorar o aniversário de dois anos de Stormi Webster, em 2021, a estrela de Keeping Up With the Kardashians compartilhou uma foto nunca antes vista durante a gestação, com look chique e aconchegante. "Tbt. Grávida da minha bebê. Eu não posso acreditar que minha filha vai fazer dois anos em breve", escreveu ela no início do ano.