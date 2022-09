E! Pop Talks: Marília Moreno e Fluvia Lacerda exaltam a moda e indicados ao Emmy 2022

Esnobada

A última temporada de This Is Us

This Is Us terminou com uma alta emocional e catártica, mas não se conectou com os eleitores do Emmy. Não só a amada série foi esnobada em Melhor Série Dramática - onde já foi indicada quatro vezes - como as estrelas Sterling K. Brown e Mandy Moore perderam indicações de atuação. Além disso, Brown nunca havia ficado de fora nas cinco temporadas anteriores. Não exatamente uma despedida graciosa.